Alloggi popolari Caragol, il cantiere è fermo 

Alloggi popolari a Caragol: tutto fermo. L’impresa ha smontato il ponteggio ed è andata via, abbandonando il cantiere. La fine lavori era prevista per il 22 dicembre 2024, ma oggi non si parla più di un ritardo, ma del rischio che quell’intervento si trasformi in una clamorosa incompiuta. All’origine del corto circuito un contenzioso tra la ditta, una società cooperativa e Area, l’Azienda regionale edilizia abitativa, per una pratica che risale al lontano 2007: una ventina di case di edilizia popolare in località Caragol, periferia di Alghero. Una goccia nel mare, perché le famiglie in graduatoria per ottenere un tetto sopra la testa sono circa 400. Negli ultimi vent’anni, però, non è sorto un solo appartamento. Tre anni fa l’iter sembrava finalmente essersi sbloccato. Adesso di nuovo uno stop. «Da anni ad Alghero non si costruiscono case popolari né si promuovono cooperative edilizie. Da anni assistiamo alla migrazione forzata dei residenti verso i comuni limitrofi», commenta Francesco Sasso dell’associazione “Iniziativa Alghero”. «Non possiamo permetterci un altro cantiere fermo, mentre la città resta senza risposte». L’interruzione del cantiere di Caragol ha scatenato una marea di polemiche e malumori. La ditta appaltatrice pare non stesse ottemperando al contratto e al cronoprogramma. Ora Area sta cercando di individuare un nuovo soggetto. (c. fi.)

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