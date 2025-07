Alloggi popolari, boom di richieste 

La buona notizia è che dopo oltre un anno di attesa, Oristano ha la sua graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quella meno buona è che l’emergenza abitativa resta drammaticamente irrisolta. C’è voluto oltre un anno di attesa perché arrivasse il via libera all’elenco ufficiale degli aventi diritto a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il bando era stato pubblicato nel maggio 2024 ma tra proroghe, ricorsi e lungaggini amministrative, il documento finale è arrivato solo ieri.

Il boom

Le domande presentate sono state 366, di cui 328 ammesse. Accanto alla graduatoria generale, stilata secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale sulla base di redditi, presenza di minori, disabilità e condizioni di fragilità sociale, sono state redatte anche le sub-graduatorie riservate a categorie prioritarie come anziani (90 domande ammesse), giovani coppie (4) e persone con disabilità (113). Un passaggio che sblocca una situazione ferma da mesi, ma lo scenario in città è tutt’altro che rassicurante: la richiesta di case supera l’offerta, e le soluzioni a disposizione non bastano a rispondere al bisogno crescente.

L’attesa

Per molti la graduatoria, consultabile anche sul sito del Comune, non sarà che un numero su un foglio. Per altri, l’inizio di una nuova attesa, non meno incerta della precedente. Lo sanno bene gli uffici comunali, chiamati a gestire una situazione complessa: da una parte la pressione dei cittadini che chiedono un alloggio, dall’altra un patrimonio immobiliare limitato, spesso bisognoso di interventi.

La richiesta

A sottolineare l’esigenza di affrontare la questione in modo più strutturato è stato anche il consigliere comunale di maggioranza Antonio Iatalese (Udc) che, durante la recente discussione sul rendiconto di bilancio, ha acceso i riflettori su un aspetto delicato: «È importantissimo fare la graduatoria per le case popolari ma considerati i fondi di dubbia esigibilità, andiamo a verificare chi non sta pagando negli alloggi popolari. È una cosa impopolare, non porterà voti, ma è una cosa giusta da fare per migliorare la città». Parole che mettono il dito nella piaga di un sistema che, oltre ad essere lento, rischia di essere inefficiente. Il riferimento è chiaro: i mancati pagamenti da parte di alcuni assegnatari rappresentano un freno per la macchina comunale. I crediti non riscossi incidono sul bilancio e ostacolano nuovi investimenti.

