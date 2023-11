Alloggi popolari a due famiglie rom, a breve un vertice con Area  

È sempre emergenza per la comunità rom oristanese. Dopo l’incendio che ha devastato il vecchio edificio di via Rockefeller, resta aperto il problema di trovare una sistemazione alle famiglie anche se per i due nuclei con bambini una soluzione sembra sia stata trovata: Comune e Area ha assegnato loro due alloggi nelle case di edilizia residenziale pubblica di via Tempio. Una scelta che però sembra non riscuotere consenso fra i residenti nel quartiere, anzi c’è un diffuso malcontento e ieri pomeriggio alcuni residenti si sono incontrati nello stabile ex Iacp per fare il punto della situazione. Nei prossimi giorni dovrebbero incontrare anche la direttrice di Area per affrontare la questione. Il problema è già stato illustrato anche al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru che da settimane sono impegnati nel tentativo di risolvere questa difficile situazione. Da tempo, molto prima dell’incendio di settembre, le amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di trovare una sistemazione alternativa per le famiglie rom che vivevano in via Rockefeller in un edificio fatiscente e in condizioni igienico sanitarie al limite.

