Alloggi popolari, 100 mila euro per la manutenzione ordinaria 

Centomila euro per la manutenzione degli alloggi di proprietà comunale, concessi in affitto a canone moderato e sociale ai senzatetto. A Nuraminis la giunta comunale guidata dal sindaco Stefano Anni ha approvato il progetto denominato, appunto, “Manutenzione di infrastrutture sociali di comunità e abbattimento barriere architettoniche”. Il primo cittadino entra nel dettaglio delle opere. «I lavori consistono nella bitumazione dei parcheggi interni agli alloggi a canone moderato, la sistemazione della segnaletica orizzontale per la definizione di parcheggi in via Alessandrini, di fronte agli alloggi a canone moderato, il completamento dei marciapiedi posti in via Nazionale lato nord, fra gli alloggi a canone moderato e alloggi a canone sociale, e la sistemazione della segnaletica orizzontale in via Nazionale».

L’intervento comporterà anche il sacrificio di alcuni grossi alberi, così come era avvenuto per i lavori di sistemazione dei marciapiede nei pressi del complesso scolastico, in via Nazionale lato sud, dove le piante erano state rimosse per fare posto ad alcuni parcheggi. «È previsto l’abbattimento di quattro cipressi, con successiva piantumazione di alberature stradali, che stanno creando danni alle abitazioni e per questioni di sicurezza pubblica come richiesto dai condomini», conferma Anni che annuncia «a breve, l’appalto per affidamento dei lavori».

