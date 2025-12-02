VaiOnline
Servizi sociali.
03 dicembre 2025 alle 00:31

“Alloggi ponte” per chi è in difficoltà 

Il Comune, capofila del Plus, vuole acquisire manifestazioni di interesse da parte di strutture ricettive (pubbliche o private) da inserire in un elenco aperto di soggetti disponibili a fornire ospitalità temporanea (“alloggi ponte”) a persone in situazione di estrema marginalità sociale, destinatarie di percorsi personalizzati di accompagnamento e inclusione abitativa.

«L’obiettivo è individuare strutture ricettive (affittacamere, B&B, case vacanza, ostelli, strutture alberghiere) disponibili a mettere a disposizione posti alloggio da destinare temporaneamente a persone in gravi condizioni di disagio – precisano dal Comune – La domanda dovrà pervenire entro domani via Pec (istituzionale@pec.comune.oristano.it) o a mano all’ufficio Protocollo».

Dagli uffici dei Servizi sociali precisano infine che «la documentazione completa, comprensiva dei modelli da utilizzare, è disponibile nella sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente e nel sito istituzionale del Comune».

