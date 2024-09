Alloggi per studenti universitari, un piano da 60mila posti letto 

Sessantamila nuovi posti letto per studenti in tutta Italia entro il 2026, grazie al Pnrr: è il piano varato col bando da 1,2 miliardi di euro firmato dalla ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, e gestito col sostegno di Cassa depositi e prestiti. Anche la Sardegna verrà coinvolta: se n’è parlato ieri a Cagliari, nella tappa del roadshow “Student housing e risorse Pnrr: istruzioni per l’uso”, organizzato da Cdp insieme al ministero.

L’iniziativa itinerante, partita da Roma e giugno, sta proseguendo in tutto il Paese, per illustrare il programma che, coinvolgendo investitori pubblici e privati grazie a innovativi modelli di sviluppo, mira a potenziare l’offerta, agli studenti universitari, di alloggi adeguati a costi sostenibili. All’incontro di Cagliari, ospitato dalla sede della Fondazione di Sardegna, sono intervenuti i rappresentanti di Cdp, delle istituzioni locali, del mondo accademico, degli enti per il diritto allo studio, dell’imprenditoria. Il bando è aperto ai gestori di residenze (pubblici e privati) interessati a realizzare studentati. È previsto un contributo economico di circa 20mila euro per ogni posto letto messo a disposizione degli studenti, a fronte di una tariffa applicata alle nuove residenze di almeno il 15% inferiore ai valori medi di mercato. Per le domande di accesso alle risorse è disponibile il portale web creato da Cdp, con un simulatore online per calcolare in anticipo l’importo del canone di locazione dell’immobile.

