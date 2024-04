Alloggi nelle ex Fornaci Picci, ok alla variante 

Il Comune accelera sull’iter per la riqualificazione delle Fornaci Picci, l’ex fabbrica quartese in abbandono da decenni che rinascerà come fulcro dei servizi per la città con una parte dedicata al all’housing sociale. Ed è proprio sulla parte residenziale che si concentra la variante urbanistica approvata ieri in Consiglio comunale. «Di fatto una modifica al Puc che in quella zona escludeva la residenzialità», ha spiegato ieri l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini in Consiglio. Spazio quindi agli alloggi di edilizia residenziale sociale, insieme ai servizi per la città. Quindici milioni circa il Comune li ha già conquistati con il bando “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, altrettanti arriveranno con gli investimenti dei privati.

Via libera alla variante, con gran parte della minoranza astenuta. «Andiamo a riqualificare una zona strategica della città, e diamo risposte alle giovani coppie sempre più in difficoltà nell’acquisto della prima casa», ha sottolineato il presidente della commissione Urbanistica Stefano Busonera. «Sulla parte pubblica decidiamo insieme cosa è meglio fare», l’appello del sindaco Graziano Milia al Consiglio, «quella zona può diventare un gioiello e un motore di sviluppo anche dal punto di vista culturale e formativo».

