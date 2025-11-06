Alloggi nel degrado, Area incontra gli inquilini 

Eppur si muove. Dopo decenni di incuria e di totale inerzia, a Palazzo Bodano sembra che qualcosa stia finalmente per cambiare. L’appello dei residenti (35 famiglie, tra cui tanti anziani e disabili) degli 8 piani del fatiscente stabile di via Schiavazzi - costretti a vivere nel degrado più totale e con l’ascensore fermo da 6 anni - è stato raccolto dal neo amministratore unico dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, Matteo Sestu, 39 anni, che si è impegnato a tentare di risolvere i mille problemi che ci sono. Ieri, anche per intercessione dell’assessora comunale Anna Puddu, una delegazione di inquilini è stata ricevuta nella sede Area di via Battisti e mercoledì prossimo i tecnici dell’agenzia effettueranno un sopralluogo a Sant’Elia. Parallelamente sarà avviato un tavolo con il Comune.

«I vostri problemi mi stanno a cuore, farò il possibile per risolverli», ha promesso Sestu, in carica da un anno, «faremo lavori a Sant’Elia, abbiamo già previsto di rifare le facciate, tuttavia cercheremo di reperire le risorse per intervenire anche all’interno. Ma ci vorrà tempo e sarà fondamentale la vostra collaborazione, altrimenti sarà inutile spendere 60 mila euro per l’ascensore se poi sarà vandalizzato. Verrò a trovarvi ma dovete darmi un punto di riferimento, nominando un capo-scala. All’ascensore metteremo una chiave, potrà utilizzarlo solo chi paga. Quando avete firmato il contratto per la casa, infatti, vi siete impegnati anche a pagare le spese condominiali, incluso l’ascensore».

Una decina i rappresentanti degli inquilini, capeggiati da Antonio Tuveri, Lucia Medda e Pina Lecca. «Da noi», hanno spiegato, «la situazione è delicata, per cui non possiamo esporci troppo. Chiediamo peraltro ad Area il ripristino della legalità attraverso l’identificazione degli abusivi e dei morosi e auspichiamo anche una maggiore presenza delle forze dell'ordine». Un incontro costruttivo e dai toni cordiali. Non resta che aspettare che dalle parole si passi ai fatti.

