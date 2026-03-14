«Alloggi, la cura spetta agli inquilini» 

«La pulizia delle gronde? Spetta agli utilizzatori degli alloggi». L’amministratore unico di Area, Matteo Sestu, sposta il punto di vista su una delle immagini più emblematiche emerse dalle segnalazioni di alcuni inquilini degli alloggi popolari di Torangius: le grondaie invase dalla vegetazione sui tetti delle palazzine di via Bonu. Un dettaglio diventato il simbolo di una manutenzione percepita come carente, ma che secondo l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa richiede alcune precisazioni.

Manutenzioni

«Tra le richieste di intervento manutentivo più frequenti rivolte all’Azienda figurano la pulizia delle gronde e delle coperture, spesso interessate dalla crescita di vegetazione a causa dell’ostruzione dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche - spiega Sestu – Queste operazioni, legate al normale utilizzo dell’immobile, sono a carico dell’utilizzatore dell’alloggio, come previsto dalla Carta dei servizi di Aera». Il nodo principale, però, riguarda i lavori annunciati quasi un anno fa con una comunicazione inviata agli assegnatari nell’ambito del programma “RinnovArea”. In quella lettera si parlava di avvio imminente dei cantieri. Di operai, fino ad oggi, neppure l’ombra.

Torangius

«Per consentire l’avvio dei lavori si è reso necessario procedere alla regolarizzazione e alla rimozione di alcune superfetazioni non previste nel progetto originario degli edifici e presenti sulle parti comuni, che avrebbero compromesso il corretto svolgimento degli interventi», chiarisce Sestu. A Oristano i primi lavori interesseranno gli edifici di via Quasimodo e via monsignor Cogoni, inseriti in un appalto di manutenzione straordinaria già affidato nelle scorse settimane.

Via Tempio

Diversa invece la situazione degli immobili di via Tempio. «Lungo la strada si affacciano otto palazzine, ma solo una comprende una quota di proprietà Area all’interno di un condominio misto – prosegue l’amministratore - ed è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione».

Assegnazioni

Infine l’Agenzia interviene sulla questione degli alloggi assegnati in condizioni non sempre ottimali. «Tra il 2024 e il 2025, nella provincia di Oristano sono stati resi disponibili 81 alloggi. In alcuni casi gli appartamenti sono stati proposti prevedendo piccoli interventi a carico degli assegnatari»; una definizione che, secondo alcune segnalazioni talvolta comprende lavori tutt’altro che marginali, ma che secondo Area ha permesso di accelerare l’iter e scoraggiare le occupazioni abusive.

Dal 2021 a oggi

Sul tema interviene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas, che nel 2021 – dai banchi dell’opposizione – aveva presentato un’interpellanza denunciando le condizioni di degrado di parte degli alloggi popolari a Oristano. Oggi, in maggioranza, riconosce le difficoltà ma rivendica gli investimenti avviati.

«Sappiamo di aver ereditato una situazione difficile e penso che i numeri degli investimenti che abbiamo messo a terra parlino chiaro rispetto alla consapevolezza di ciò che ci siamo trovati a governare e alla volontà della Regione di risolvere i problemi».

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