Alloggi e servizi per i più fragili 

Conto alla rovescia, a Serramanna, per la riapertura della struttura comunale di via Rosselli, un’ex scuola materna che negli ultimi anni ha accolto alcune associazioni di volontariato e culturali: due distinti cantieri, finanziati con un milione e mezzo di euro del Pnrr e avviati a settembre 2024, hanno trasformato radicalmente l’edificio. Ora, spiega il sindaco Gabriele Littera, il paese ha a disposizione «uno spazio sociale nuovo, moderno e aperto alla comunità e al territorio, con nuovi servizi e spazi moderni, sempre prevedendo la presenza di associazioni locali coinvolte nel sociale».

Punto di forza e fiore all’occhiello dell’intervento è la realizzazione di cinque piccoli alloggi, tutti già attrezzati anche per disabili e la cui gestione sarà in capo al Plus Marmilla, di cui il Comune di Serramanna fa parte. Gli appartamenti saranno destinati a necessità specifiche, come ad esempio dimissioni protette ed estreme povertà abitative. «I lavori interni – prosegue Littera – sono quasi terminati e le maestranze sono ora impegnate negli esterni».

Gestione al Plus

Il Comune di Serramanna lavora in stretto contatto con il Plus ambito di Sanluri, capofila per il finanziamento Pnrr: «Sono loro – rimarca il sindaco – che hanno portato avanti il finanziamento e che curano l’appalto per la gestione. La Giunta comunale, in vista della chiusura del cantiere, ha predisposto gli atti per la cession al Plus e dei locali. Questi restano di proprietà comunale ma saranno utilizzati dal Plus per la gestione dei servizi».

Accoglienza

Nel nuovo centro sociale di via Rosselli saranno messi in atto due progetti gestionali: uno destinato a servizi delle povertà e ai soggetti fragili di tutti i Comuni del Plus. «Saranno offerti servizi di consulenza psicologica, spazi dove potersi prendere cura di se stessi, dove poter usufruire di bagni con docce calde, fermarsi per un pasto», continua Littera: «Insomma, strumenti di accoglienza che possano aiutare gli utenti ad uscire dalla precarietà, dal bisogno».

Alloggi temporanei

Il secondo progetto è quello del “Housing First” (“innanzitutto la casa”), tagliato su misura per le persone senza dimora, che possono così accedere facilmente a un alloggio temporaneo: il fine è promuovere l'autonomia dei destinatari e per favorirne una piena integrazione sociale. Davanti a esigenze abitative estreme (si pensi a soggetti in dimissione da ospedali e bisognosi di cure che non si conciliano con il loro status di senzatetto) il Comune interviene, per mezzo dei Servizi sociali, pagando un bed & breakfast per qualche settimana. La realizzazione, ora, del progetto Housing Fisrt nel centro di via Rosselli rappresenta una svolta in tema di estreme povertà abitative.

RIPRODUZIONE RISERVATA