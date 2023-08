Alloggi comunali di via Flumentepido, scontro in Aula 

Sono ancora le assegnazioni degli alloggi comunali di via Flumentepido a infiammare il Consiglio comunale. Nella seduta di ieri, la consigliera d’opposizione Anna Puddu ha evidenziato «che gli assegnatari non sono stati convocati, come previsto dalla normativa, per la scelta delle case. Sono arrivate molte segnalazioni. Per questo chiedo quali siano i criteri adottati dagli uffici dell’assessorato? Perché penso ci siano gli estremi per eventuali ricorsi, fino ad arrivare a una segnalazione alla Procura della Repubblica. Bisogna garantire la legalità, sempre».

Immediata la replica dell’assessora alle Politiche per la casa, Gabriella Deidda: «Abbiamo ricevuto solo due mail di assegnatari scontenti per i vicini e non ci risultano ricorsi. Questo perché la ripartizione è stata fatta seguendo le regole relative alla composizione dei nuclei familiari e all’accessibilità degli appartamenti. Ci sono state interlocuzioni, sono state mostrate le planimetrie e sono state accolte eventuali richieste. Dunque è stato tutto concordato». La consigliera Puddu ha poi rimarcato delle stranezze: «L’assegnazione di una casa da oltre 90 metri quadri a una famiglia di cinque persone ma anche di una, di uguale grandezza, a un solo assegnatario. Ribadisco: ci sono passaggi poco chiari che penso possano essere segnalati alla Procura per valutare se è stata garantita le legalità».

Famiglie omogenitoriali

Passata, con 16 voti a favore e 12 contro, la mozione sulle registrazioni anagrafiche delle famiglie omogenitorial, primo firmatario il consigliere di minoranza Matteo Lecis Cocco Ortu. Il documento è stato, dopo alcune interruzioni per accordi all’interno dell’Aula, cambiato durante la discussioni con due emendamenti: uno proposto dal consigliere Antonello Angioni (in accordo con la maggioranza) e uno dall’opposizione, con Matteo Massa. Si impegna il sindaco, la giunta e il consiglio «a farsi parte attiva nei confronti del Parlamento per discutere proposte di legge che modifichino la normativa che crea discriminazioni e violazioni dei diritti del minore» e «si invita a trascrivere, in osservanza della sentenza della Cassazione, gli atti di nascita formati all’estero relativi a figli di madre intenzionale e di madre biologica». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA