Alloggi Area inagibili, lavori in corso 

Il pericolo era reale. Dopo numerose lettere, incontri con il prefetto, e, in ultimo, il distacco di calcinacci dal vano scala, i tecnici incaricati da Area hanno effettuato i sopralluoghi e hanno riconosciuto la criticità strutturale degli alloggi popolari di via Milano a Guspini. È stata emessa un’ordinanza di sgombero per gli abitanti del primo piano della palazzina al civico 9. Venerdì scorso la struttura è stata resa sicura, mentre i lavori sul tetto danneggiato inizieranno il 22 settembre, per almeno 60 giorni.

I danni

Alcune settimane fa si è verificato un parziale distacco del solaio con caduta di calcinacci e intonaci nel vano scala. Fortunatamente, nessuno degli inquilini si trovava nelle vicinanze. Tuttavia, nella palazzina, che ha più di settant’anni, sono presenti problematiche strutturali al tetto, sommate ad infiltrazioni, degrado e mancanza di manutenzione. «Considerato che il degrado strutturale riguarda le parti comuni, e nello specifico il vano scala, fino all’esecuzione delle suddette verifiche non è possibile garantire la sicurezza degli occupanti del fabbricato, che pertanto devono essere immediatamente sgomberati e si richiede al comune di provvedere a liberare l’edificio», comunicava Area al Comune.

L’impegno

Sempre venerdì, il prefetto ha convocato gli amministratori di Guspini insieme all’ingegnere incaricato da Area, data la situazione di pericolo reale. Il sindaco Giuseppe De Fanti ha emesso un’ordinanza che chiedeva ad Area lo sgombero del primo piano per questioni di sicurezza. A chiarire i dettagli sulla disposizione è l’assessora all’Edilizia pubblica residenziale, Stefania Atzei: «Lo sgombero riguarda solo gli alloggi dell’ultimo piano, dove risiedono persone che hanno acquistato gli appartamenti, oltre a un inquilino in affitto. Area fornirà una soluzione abitativa alternativa per quest’ultimo».La dichiarazione dell’assessora Atzei ha tranquillizzato i residenti del piano terra, che temevano di dover lasciare le loro case per permettere i lavori. «Siamo preoccupati e incerti sul futuro, non avremmo potuto affrontare un trasloco, considerando che le nostre case al piano terra non presentano i danni strutturali come negli appartamenti al piano superiore», commenta Valentina Erca. Solidarietà anche da chi vive in altre case Area: «In via Sassari 27 abbiamo un appartamento libero al piano superiore, sicuramente in buone condizioni. Se tutti gli alloggi fossero occupati, le spese condominiali diminuirebbero per tutti noi», ha fatto presente Silvio Steri. Nel comune montano gli alloggi non mancherebbero neanche in via Alessandrini. Non è ancora chiaro dove gli inquilini dovranno trasferirsi temporaneamente durante i lavori al tetto della palazzina. Tuttavia, è noto che a Guspini sono disponibili diversi alloggi di edilizia pubblica residenziale. L’assessora Atzei è ottimista: «Stiamo aspettando che Area mantenga l’impegno assunto di fronte al prefetto».

