Alloggi Area, i lavori non bastano 

Solo l’inizio. Ecco come gli amministratori dell’Oristanese hanno recepito l’avvio dei lavori Area nelle case popolari del territorio. L’intero piano RinnovArea in provincia vale 28 milioni, di cui 12,6 già assegnati, e interesserà 2.500 alloggi. In attesa degli sviluppi futuri, tra il 17 e il 20 aprile è partita la prima fase da poco più di due milioni di euro, illustrata dall’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, per interventi urgenti e preziosissimi avviati – per ora – in 212 abitazioni popolari. Un inizio, buono, ma pur sempre un inizio.

Il capoluogo

«Un anno fa il Comune di Oristano ha aggiornato la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione della normativa vigente, ma soprattutto per avere un quadro reale e aggiornato del fabbisogno abitativo cittadino alla luce dei profondi cambiamenti sociali ed economici registrati nel post-pandemia. Da quell’aggiornamento emerge un dato chiaro: sono circa 350 i nuclei familiari che oggi hanno necessità di un alloggio», racconta Massimiliano Sanna, sindaco di Oristano, dove per i lavori nei 72 alloggi di via Quasimodo e i 60 in via Monsignor Cogoni sono stati stanziati 826mila euro. «Il ruolo della Regione, attraverso Area e i suoi immobili, con i programmi annunciati dall’assessore Piu, è decisivo. Poi, gli interventi programmati, pur se rilevanti, purtroppo non sembrano sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze, ma lo stesso assessore Piu ha manifestato l’intenzione di completare l’intervento sull’intero patrimonio immobiliare di loro proprietà. Nel frattempo, il Comune non è rimasto fermo. Sono in corso azioni concrete: dalla manifestazione di interesse per la realizzazione di nuovi alloggi Erp nell’area dell’ex Isola di via Olbia, alla variazione di bilancio che consentirà l’accatastamento degli immobili di via Alghero e quindi la consegna di ulteriori quattro appartamenti, fino al costante confronto con Area per accelerare le verifiche sullo stato degli immobili e sulle assegnazioni. Abbiamo anche valutato la possibilità di nuove costruzioni su aree comunali già disponibili, ma i lotti attualmente utilizzabili consentirebbero interventi di dimensioni troppo limitate per essere economicamente sostenibili o finanziabili».

L’auspicio

A Cabras hanno preso il via lavori da 243mila euro in 12 case di piazza Ravenna. «Intanto che si faccia un’attività di manutenzione straordinaria è una buona notizia, l’intervento è buono soprattutto se corrisponderà, non tanto alla ordinaria manutenzione edilizia, quanto a una effettiva accessibilità dello stabile, mi riferisco al fatto che in questi edifici – dove spesso vivono anziani che non sono in grado di fare le scale – non ci sono gli ascensori e la loro installazione è un’operazione necessaria – riflette il sindaco Andrea Abis –. I lavori attuali invece si riferiscono a impiantistica, intonaci e infissi. Partiamo con questo intervento dal valore contenuto, senza dimenticare però che ci sono altri alloggi che devono essere sistemati. Naturalmente la prospettiva che ci vede coinvolti in termini di obiettivi è quella per cui occorre avere una disponibilità di nuovi alloggi che potranno trovare spazio con accordi di collaborazione, noi siamo ben disponibili a mettere a disposizione delle aree».

A Marrubiu , dove i lavori in 22 alloggi di via Matteotti valgono 257mila euro, l’attesa è stata lunghissima: «Io ho 36 anni e da quando sono nato non credo ci siano mai stati grandi lavori – dice il sindaco Luca Corrias –. Questo intervento segue una serie di note con cui ho richiesto un programma di manutenzione straordinaria per il degrado in cui versano le parti esterne di questi edifici. Le condizioni di vivibilità sono molto basse. Come amministrazione apprezziamo l’intervento della Regione e seguiremo i lavori consapevoli della necessità di ulteriori lavorazioni per tutti gli immobili del nostro territorio. Oltre a via Matteotti ci sono quelli di via Nenni e nella borgata di Sant’Anna». A Ghilarza sono andati 119mila euro per 12 alloggi in località Sas Cortigheddas. «Si interviene su due palazzine dove c’è una questione di sicurezza, io stesso in passato ho chiamato i vigli del fuoco per la caduta di calcinacci ed è stato interdetto l’ingresso – spiega il sindaco Stefano Licheri –. Stavolta si farà solo la parte esterna ma abbiamo tante altre case sulle quali è opportuno intervenire. Nella stessa zona ci sono quattro monofamiliari che necessitano di lavori per poter essere assegnate, con un investimento pari a quello attuale sarebbe possibile dare un tetto ad altre quattro famiglie». Cantieri anche a Santu Lussurgiu (63mila euro per 8 alloggi), Laconi (265mila euro per 10 alloggi), San Nicolò d’Arcidano (212mila euro per 10 alloggi), Samugheo (267mila euro per 6 alloggi).

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