Alloggi Area, finalmente i lavori 

Dopo decenni di abbandono e qualche intervento tampone, sta per partire la la ristrutturazione dei 24 appartamenti Area in via Pascoli 16 a San Gavino. Da anni i residenti vivono tra la paura di crolli e cedimenti e aspettano che si risolvano tutte le criticità delle facciate esterne (dei balconi in particolare), delle cantine piene di umidità, dei pilastri diventati pericolanti e delle perdite d’acqua.

Area metterà a disposizione 250mila euro e il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici, spiega la natura degli interventi: «Di recente, insieme ai tecnici del Comune e all’assessora delegata Rachele Carrisi abbiamo verificato presso gli uffici di Area a Cagliari la situazione degli immobili di edilizia popolare presenti nel nostro territorio. Tra gli interventi previsti c’è la manutenzione straordinaria di alcuni fabbricati in via Pascoli in fase di avvio». Spazio anche per nuovi alloggi popolari vista la crescente richiesta di famiglie in difficoltà economica: «C’è l’elaborazione di progetti – aggiunge il primo cittadino – per la costruzione di nuove abitazioni. Su quest’ultimo profilo ci impegneremo presso la Regione per consentire la costruzione di più abitazioni possibili chiedendo di aumentare il finanziamento già previsto. A breve, sulla base delle graduatorie definitive, procederemo con le assegnazioni degli immobili esistenti disponibili».

Gli inquilini

Intanto ad oggi la situazione di via Pascoli 16 rimane molto critica perché ci sono diverse perdite d’acqua e della rete fognaria e molti balconi pericolanti. I residenti, in passato, hanno chiamato anche i vigili del fuoco per la caduta di calcinacci e un’altra volta per il crollo di un albero di eucalipto che, per fortuna, era piombato a terra a notte fonda quando nel viale non c’era nessuno. «Abito al secondo e ultimo piano e da quasi quattro anni piove dentro una delle camere da letto, nel bagno e nel salone – dice Federica Spanu, residente nel palazzo –. Ho chiesto ad Area di risolvere la situazione perché non si può certo dormire in mezzo all’acqua che rischia di danneggiare gli impianti. Abito qui da 40 anni e, a causa dell’acqua che filtra dal tetto, spesso salta l’elettricità».

RIPRODUZIONE RISERVATA