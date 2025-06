Alloggi Area a fuoco, rientrano a casa i primi inquilini 

È tornata a casa una parte degli inquilini della palazzina Area di via Guido Rossa 20, a Guspini, sfollati lunedì a causa di un incendio che ha fatto crollare il pavimento del sesto piano provocando gravi danni anche al quinto. Il responsabile unico di Area Matteo Sestu ha dato avvio a una serie di consultazioni fra dirigenti e tutti gli uffici coinvolti per risolvere la situazione.

L’assessora Stefania Atzei ha comunicato: «Abbiamo ricevuto da parte di Area l’autorizzazione ufficiale per il rientro delle famiglie residenti fino al quarto piano. Il tecnico incaricato per la verifica strutturale, unitamente alla ditta specializzata negli impianti elettrici, ha espresso parere favorevole per la riapertura dell’edificio e il contestuale utilizzo dell’ascensore».

Le famiglie del quinto e sesto piano purtroppo non potranno rientrare ma sono state avviate misure alternative. «Per le famiglie del quinto e sesto piano, l’accesso agli alloggi resta temporaneamente interdetto. Tuttavia, Area – in collaborazione con il Comune – ha già individuato sei alloggi alternativi, disponibili in via d’urgenza, per accogliere i nuclei familiari coinvolti. I tempi tecnici necessari per completare le procedure di assegnazione sono già in corso, con l’obiettivo di garantire una sistemazione sicura e dignitosa a tutti gli interessati nel più breve tempo possibile».

