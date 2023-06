Alloggi ai poveri, ci sono 1,8 milioni 

È di 1,8 milioni di euro il contributo assegnato al Plus “Quartu Parteolla” per la lotta alla povertà estrema e alla marginalità sociale. Le risorse, provenienti dai fondi del Pnrr, finanzieranno due progetti. Il Comune di Dolianova, capofila, coordinerà a gli interventi. Con il primo progetto, “Housing First”, finanziato con 710mila euro, saranno assegnati a persone o famiglie in difficoltà appartamenti reperiti sul mercato: Dolianova ha già stilato un primo elenco di alloggi. I beneficiari li potranno utilizzare per un periodo massimo di due anni. Nel frattempo saranno attivati progetti personalizzati di inclusione sociale. Col progetto “Stazioni di Posta”, invece, persone senza dimora saranno inserite in strutture di accoglienza che garantiranno accoglienza notturna, cure mediche, ristorazione, distribuzione postale, mediazione culturale e orientamento al lavoro. (c. z.)

