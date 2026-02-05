«Alloggi a pezzi, qui è un ghetto» 

I cedimenti della facciata, gli ennesimi negli ultimi anni, sono di pochi giorni fa. Una pioggia di calcinacci caduti per strada, poi l’intervento dei vigili del fuoco che ha certificato un allarme sicurezza urlato da tempo da chi vive in via Lussu: «Il palazzo versa in uno stato di degrado diffuso». Descrizione del civico 78 che si allarga a tutti gli alloggi Area lungo la strada nel centro di Selargius: «Un mini ghetto dentro la città», dicono gli abitanti che chiedono l’intervento del sindaco per una manutenzione urgente da parte dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

La protesta

«Via Emilio Lussu è diventato il fiore all’occhiello del Comune di Selargius», ironizza Graziella Felce, residente da anni in un appartamento dei palazzi a schiera. «Non è possibile vivere in queste condizioni», dice indicando il degrado all’ingresso delle case popolari. Infiltrazioni nei muri e nelle scale esterne, fogne in parte esplose nei marciapiedi, ma anche problemi strutturali all’interno dei palazzi. E i soliti cumuli di rifiuti che regolarmente compaiono nonostante gli interventi di pulizia extra fatti dalla società che si occupa dell’igiene urbana su richiesta del Comune. «Il sindaco deve fare presa su Area, qui rischia davvero di succedere qualcosa di grave», aggiunge la donna.

La minoranza

Criticità denunciate a più riprese anche in Consiglio. «Quei palazzi sono fatiscenti, come ho detto tante volte in Consiglio le famiglie che ci abitano hanno una dignità e non possono essere lasciate in questa situazione», sottolinea l’esponente della minoranza Riccardo Cioni. «Aggiungere disagi e pericoli a chi già vive in difficoltà è una forma di discriminazione diventata ormai intollerabile, l’amministrazione deve farsi sentire con Area e pretendere la dovuta manutenzione delle case, oltre a studiare ulteriori soluzioni abitative perché la fame di alloggi è tanta».

Interventi fantasma

L’ultimo annuncio di Area risale a sette mesi fa con «la programmazione di interventi di messa in sicurezza dei prospetti dei palazzi in via Lussu», che però ancora non si sono concretizzati. Tutto tace anche sulle nuove case di via Dessy e via Cambosu - nella borgata Santa Lucia - dove sono previsti 14 appartamenti da realizzare per step.

«Siamo perfettamente a conoscenza delle condizioni inaccettabili degli alloggi di via Lussu, e ci uniamo all’indignazione e alle proteste dei residenti», le parole del sindaco Gigi Concu. «Purtroppo è una situazione che va avanti da parecchio tempo, nonostante le numerose richieste di intervento e i tanti solleciti inviati ad Area: sono di sua competenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e il Comune non ha alcuna possibilità di agire in tal senso. L’unica cosa che possiamo fare è dare voce alle giuste proteste dei cittadini e richiedere un intervento immediato».

