Alloggi a canone agevolato e aree verdi con parco giochi 

Sono partiti nei giorni scorsi, a Villaspeciosa, i lavori per la realizzazione di sei nuovi alloggi a canone agevolato. Gli appartamenti saranno assegnati ad altrettante famiglie, che risultino possedere un basso reddito e risiedano nel paese. Si tratta di alloggi di edilizia popolare, di proprietà del Comune, che verranno conferiti attraverso il pagamento di un affitto mensile agevolato, rispettando la graduatoria che sarà redatta dopo la prossima presentazione del bando.

L’intervento è stato finanziato con un milione e mezzo di euro, di cui il solo importo di 900mila euro è destinato al costo dei lavori, il rimanente andrà a ricoprire le spese della progettazione e della sicurezza. L’opera, che dovrebbe essere completata entro quest’anno, comprende la realizzazione delle cinque villette di tipologia standard, più una per destinata ai portatori di disabilità, da assegnare alle famiglie risultate idonee in base ai requisiti richiesti nella selezione del bando di prossima pubblicazione.

Gli alloggi avranno la caratteristica di case autonome, conformi alle attuali normative vigenti, realizzate con un piano che prevede la riqualificazione dell’intero quartiere. Infatti, davanti al complesso residenziale, verrà realizzata una strada di collegamento tra la via Milano e la via Leopardi. Il quartiere, infine, verrà valorizzato con la realizzazione di un’area verde, costituita da un parco con aree attrezzate con giochi per bambini.

