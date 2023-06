All’Ocean Race sorride l’Italia 

È la barca americana 11th Hours Racing Team (arrivata ieri pomeriggio) a vincere l'Ocean Race 2023, il giro del mondo a vela per equipaggi che per la prima volta in 50 anni di storia ha avuto il “gran finale” nel Mediterraneo, a Genova.

A deciderlo, dopo le udienze che si sono tenute questa mattina, la giuria internazionale di World Sailing che ha riconosciuto 4 punti di riparazione allo scafo Usa dopo che la barca era stata speronata e danneggiata alla partenza dell'ultima tappa, all'Aia, da Team Guyot. In testa, sub iudice, al termine dell'ultima regata vinta dalla tedesca Malizia, c’era il team svizzero Holcim-Prb.

Nel team statunitense anche la triestina Francesca Clapcich: «È un'emozione incredibile ed essere la prima italiana che riesce a vincere un evento del genere che per la prima volta arriva in Italia è una cosa alla quale ancora non credo».

