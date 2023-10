Allo Zoboli i lavori devono attendere 

Arriva il Cagliari di Ranieri, lo Zoboli registra il pienone delle grandi occasioni, ma sotto l’unica tribuna tecnicamente agibile si cuoce sotto il sole perché manca ancora la copertura. I giunti di dilatazione degli spogliatoi non sono in condizioni migliori. Idem i tralicci dell’illuminazione: inutilizzabili per il 90 per cento. Per metter mano alle tante carenze dello storico impianto sportivo di Carbonia l’unica cosa certa, sinora, è che ci sono i soldi. Soldi inutilizzati da tre anni: 310 mila euro (parte dell’assessorato regionale allo Sport, parte della legge Omnibus) che languono in attesa che una qualsiasi progettazione (già modificata due volte negli ultimi anni) diventi esecutiva.

Il Comune

«Tra i bandi del piano nazionale di resilienza – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu –, la realizzazione degli asfalti e l’ordinaria amministrazione, è passato del tempo». Di recente anche la commissione consiliare Lavori pubblici guidata da Giacomo Guadagnini ha stilato, d’intesa con la dirigenza del club rappresentato dal presidente Stefano Canu, delle nuove priorità che la Giunta ha consegnato all’ufficio tecnico: lo copertura della tribuna centrale completamente divelta circa 4 anni fa da una tromba d’aria, la messa in sicurezza di alcuni giunti di dilatazione degli spogliatoi, la rimozione di pannelli di lamiera di eternit. E poi ancora la sistemazione dei fari (le gare in notturna e gli allenamenti dopo il calare del sole sono impossibili), la creazione di un pozzo per l’irrigazione del manto erboso. In ultima analisi (benché sino a due anni fa veniva considerata prioritaria quando il Carbonia militava in serie D ma di fatto allo Zoboli ha giocato poco) la sistemazione della tribuna prato: è il cosiddetto settore ospiti risanato dal club di tasca propria un anno fa. Di recente la presidenza della società non ha fatto mistero che la posa della copertura sulla tribuna principale (era lunga un centinaio di metri) possa essere abbinata all’installazione di pannelli fotovoltaici per la cui realizzazione si sarebbero fatte avanti già alcune imprese. Ma la tribuna resta scoperta e giovedì scorso gli spettatori di Carbonia-Cagliari hanno fatto il tifo senza un minimo riparo. «Necessaria ora un’accelerata», dice l’assessore Mureddu.

