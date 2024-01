Allo Stirpe con un attacco “light” 

Messi in cassaforte i tre punti della vittoria col Bologna, il Cagliari da ieri prepara la trasferta di domenica (ore 12.30) a Frosinone, prima gara lontano dalla Domus del girone di ritorno. Sfida delicata, uno scontro diretto che Ranieri, ancora una volta, dovrà giocare con l'emergenza sul fronte offensivo.

Attacco mini

Oltre a Lapadula, anche Mancosu, ieri pomeriggio, si è limitato a lavorare in personalizzato: continua a combattere con i soliti fastidi al ginocchio che lo tormentano da mesi. Sempre out anche Oristanio e Shomurodov, che proseguono nelle rispettive terapie dopo le fratture al piede, oltre a Luvumbo, in Coppa d'Africa con l'Angola. Per il resto, tutti presenti, compreso Goldaniga, che ha recuperato pienamente dai sintomi influenzali che ne hanno consigliato l'esclusione domenica contro il Bologna. E oggi nuovo allenamento al mattino.

Mercato

Tutto tace anche sul fronte mercato. Il ds Bonato deve prima di tutto trovare una sistemazione ai tre rossoblù considerati in uscita: Pereiro, Capradossi e Desogus. Il Cagliari sembra aver abbandonato la pista che porta a Verde (Spezia), anche perché la priorità sarebbe un centrocampista da corsa per rinforzare la mediana. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA