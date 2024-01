Allo “Stirpe” ci sarà anche Lapadula 

Assemini. Non è ancora al cento per cento e avrà un’autonomia ridotta, chiaramente. Intanto parte con la squadra, pronto a entrare all’occorrenza, magari nel finale. Dopo due settimane ai box per la frattura di due costole, Lapadula torna così a disposizione di Ranieri. È stato lo stesso tecnico, ieri in conferenza stampa, a rompere gli indugi: «Ha fatto tutto con il gruppo negli ultimi due allenamenti ed è pertanto convocabile». A Frosinone non ci sarà, invece, Mancosu, che continua a svolgere un lavoro differenziato .

Il punto

Chiaramente assenti anche Shomurodov e Oristanio, oltre a Luvumbo in Costa d’Avorio con l’Angola per la Coppa d’Africa. Se davanti Ranieri avrà un margine d’azione abbastanza ridotto, negli altri reparti avrà l’imbarazzo della scelta. Il sistema di gioco il primo nodo da sciogliere e non è esclusa la conferma della difesa a tre come nella seconda parte del match con il Bologna. Nel caso, potrebbero giocare sia Wieteska (uno dei protagonisti a sorpresa domenica scorsa) che Goldaniga (rimasto in panchina), oltre a Dossena (intoccabile). Le ultime riserve verranno sciolte nella rifinitura in programma questa mattina al “Crai Sport Center” di Assemini. A seguire la partenza. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA