Allo “Stallaggio” le prime partite del Cagliari calcio 

Otto settembre 1920. Al centro del campo di calcio dello “Stallaggio Meloni” – in viale Trieste – la nobildonna cagliaritana Loy Donà dà il calcio d'inizio alla prima partita ufficiale del Cagliari calcio. Che poi è anche il primo derby. Allenati dal chirurgo Gaetano Fichera, i bianchi (il colore della maglia indossata quel giorno) battono la Torres per cinque a due con tre reti del bomber Cocchino Figari, primo protogoleador che avrebbe giocato sino alla soglia dei 50 anni, e gol Cottiglia e Mereu, professione avvocato.

Le cronache del tempo riportano che era una radiosa giornata di sole e un buon pubblico si era radunato a bordo campo per assistere alla partita della società nata pochi mesi prima. La prima formazione del Cagliari: Bertari, Picciau, Vittino, Rocca, C. Mereu, Levanti, G. Mereu, Salabé, Puddu, Cottiglia, Figari.

Il Cagliari in quei primi anni partecipò al campionato sardo e a varie edizioni del Trofeo Sardegna. Siccome il “giuoco” riscuoteva sempre maggior interesse, per ospitare il crescente numero di spettatori la società dotò lo Stallaggio Meloni di una tribuna. Il Cagliari giocò in quei campi per circa cinque anni, sino a quando venne edificato lo stadio di via Pola: un impianto all'inglese, dalla capienza di 5.000 posti, in seguito portata a 10.000.

