Allo stadio Virgilio Porcu arriva la luce per le partite notturne 

Dopo anni di disagi, nel campo da calcio di via della Resistenza a Selargius torneranno le partite in notturna. Non solo allenamenti, come succede da tempo, ma anche le gare di campionato. Una novità che si concretizzerà a breve: per ora c’è l’affidamento - a una ditta di Cagliari - per la fornitura e la posa dei proiettori nelle torri faro - con luci a led - dei campi sportivi di via della Resistenza in erba sintetica nel polo sportivo Generale Porcu di San Lussorio e di Su Planu. Le risorse a disposizione sono comunali, 178mila euro ricavati fra le pieghe del bilancio.

Il progetto è stato approvato dall’esecutivo di piazza Cellarium prima di Natale, con tanto di relazione tecnica che fotografa la situazione degli impianti sportivi comunali. A partire dal campo del Generale Porcu, «omologato per ospitare partite sino alla serie D del campionato nazionale, anche se attualmente non è utilizzato per manifestazioni notturne». Nel progetto esecutivo c’è il potenziamento dei lampioni presenti intorno al campo, e quelli dedicati alla pista di atletica. Nuovi proiettori anche nell’impianto di via delle Ginestre, attualmente off limits, e in quello di Su Planu. (f. l.)

