Allo sport sardo dalla politica ancora più soldi in arrivo 

Molti numeri, molte persone, molta soddisfazione. La nona Conferenza regionale dello Sport (in versione essenziale ieri alla Manifattura Tabacchi di Cagliari), dal titolo “L’Isola dello Sport”, ha riunito politica e mondo sportivo per un confronto che in realtà si è risolto in un report sugli ultimi tre anni di attività dell’assessorato regionale (anche) allo Sport e su alcune anticipazioni per il prossimo triennio, quello appena iniziato.

Il confronto

Alla presenza di molti presidenti federali, di discipline associate ed enti di promozione sportiva, però, il confronto quasi non c’è stato. Le parole del presidente del Coni, Bruno Perra, riassumono lo stato d’animo di un movimento che in questi anni ha visto crescere (e di molto) le risorse a disposizione, attende che i robusti stanziamenti per l’impiantistica diano i loro effetti e rivolge le proprie lamentele su un settore (quello dei trasporti), nel quale almeno questo assessorato può fare poco. «Nei nostri confronti c’è grande attenzione, le richieste del mondo dello sport sono state prese in considerazione: non è scontato», ha detto il numero uno dello sport nell’Isola. «Non credo che le altre regioni abbiano tutte queste risorse economiche, eppure la Sardegna non è tra le più ricche. Perciò credo che sia merito dell’Assessorato», ha aggiunto, mentre in prima fila la lucana Isa Carlucci (Referente Conferenza Regioni) annuiva. Sulla stessa lunghezza d’onda il neo presidente del Comitato Paralimpico Italiano in Sardegna, Claudio Secci.

Le relazioni

L’assessora regionale dello Sport Ilaria Portas, ha sintetizzato il lavoro del triennio (in realtà il primo anno c’era la precedente Giunta), definendo gli interventi effettuati «molto importanti per la nostra regione per giovani e meno giovani, perché l’attività fisica sia sempre più considerata fondamentale per la socializzazione, come strumento di crescita e sana aggregazione di bambini, ragazzi e persone in età più adulta, per la conservazione di una buona salute e la prevenzione di tantissime patologie», aggiungendo che «l'intervento ha rappresentato anche un aiuto significativo agli enti locali, che non possono autonomamente fare fronte a investimenti così onerosi». Poi le cifre sono state illustrate da Simona Farris e Cristiana Verde, prima dell’intervento di Luca Galassi, direttore del Servizio Sport dell'Assessorato, che ha anche illustrato quali cambiamenti saranno apportati nella vecchia legge 17.

I numeri

Venendo alle cifre, l’assessorato ha erogato 30.876.141 di euro di contributi complessivi (tra ordinari e straordinari) nel 2024 e 31.766.891 nel 2025, con un aumento rispettivo del 50 e 54% rispetto ai 20.639.220 del 2023. Sono numeri che riguardano l’attività giovanile, le manifestazioni (fatta eccezione per i grandi eventi sostenuti dal Turismo), i campionati nazionali e le trasferte delle squadre e degli atleti individuali con i vari articoli della legge 17. Sull’aggiustamento dei criteri per questi contributi si concentrerà il lavoro dell’assessorato che, per esempio, stilerà una graduatoria per evitare di finanziare manifestazioni con cifre che non ne consentano l’organizzazione.

Per l’impiantistica, che ha sostenuto le domande di ben 168 tra grandi e piccoli comuni, nel triennio sono stati stanziati addirittura 156 milioni (oltre 143 agli enti locali e quasi 13 alle associazioni). Infine, il progetto Giovani Vispi aiuterà le famiglie nella pratica sportiva con 250 euro per figlio aumentando lo stanziamento a 12.500.000 nel prossimo triennio.

RIPRODUZIONE RISERVATA