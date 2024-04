Allo spazio Samsa in mostra gioielli, fotografie e opere in argilla 

L’arte allo spazio Samsa di Sestu in via Gramsci, da domani. Quattro esposizioni la sera dalle 19,30 fino al 20 maggio, in contemporanea con gli spettacoli artistici della rassegna teatrale e musicale Rot’Art. Mostre, ma anche la possibilità di acquistare le opere.

Ecco dunque Laura Brughitta, detta Brujeras en Camino, artista sarda appassionata di minerali che crea gioielli, candele, saponi e non solo. Si può fare un viaggio dall’altra parte dell’Oceano poi con Ivano Pisanu, frontman della rockband cagliaritana Smokers, appassionato di fotografia e di viaggi, che ha visitato New York raccontando le sue strade e i suoi abitanti, con “People from Brooklyn”.

L’arte poi è una vera terapia per Massimo Manunza, nato a Cagliari nel 1970, che propone la mostra “La via dell’argilla”. Amante fin dall’infanzia della geologia e del lavorare la terra, ha riscoperto quest’arte come una vera terapia, seguita dopo un momento di stress nel suo lavoro, esplorando le tecniche di cottura e lavorazione dell’argilla. C’è poi una mostra che è un viaggio nella terra dei sogni, il mondo del cinema, con Alessio Usai e “Il cinema di ieri”; una vasta collezione di locandine dagli anni ’70 e ’80, originali conservati con cura e affetto. Sabato 27 arriveranno ancora altri artisti. Ingresso libero. (g. l. p.)

