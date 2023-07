Allo spazio Domosc oggi c’è Good Game 

GG Good Game è il titolo dello spettacolo di teatro e video game firmato da Kyberteatro, lo spin off teatrale-tecnologico dell’Aquilone di Viviana, in scena oggi alle 18,30 e alle 21 allo Spazio Domosc (via Newton 12), con la regia e drammaturgia di Ilaria Nina Zedda nell’ambito di Arterità festival.

GG Good Game è un'immersione nel mondo del gaming, che racconta l'incontro speciale tra una ragazzina di 16 anni, Bea, e il suo personaggio avatar, Luna. Attraverso l'uso della tecnologia l'avatar sarà proiettata fuori dal video game e sarà libera di interagire in tempo reale con la sua amica gamer Beatriz. In un gioco di specchi e rimandi le due protagoniste impareranno, l'una dall'altra, che crescere significa uscire fuori dalla propria zona di comfort, provando con coraggio ad affrontare nuove sfide. Uno spettacolo teatrale, un video game di formazione, che riporta sulla scena l'immaginario, i linguaggi e le problematiche della generazione Z. Lo spettacolo verrà replicato domani alle 21, sempre allo Spazio Domosc

Il giorno dopo, mercoledì 2, sarà la volta della performance di danza e musica Special Edition, creata ed eseguita dalla coreografa slovena Andreja Rauch Podrzavnik, vincitrice di molti importanti premi, e con il compositore britannico Christopher Benstead, che vanta esperienze in diverse parti del mondo (testi poetici di Lidija Dimkovska, fotografia: Nada Žgank, produzione: Federacija). Lo spettacolo è a cura di Carovana Smi, in collaborazione con la L’aquilone di Viviana.

