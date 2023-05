Allo spareggio con l’organico al completo 

Il Cagliari giocherà i playoff senza portarsi squalifiche dalla stagione regolare. Ranieri, ieri, ha preservato i diffidati, lasciando 90 minuti in panchina Goldaniga e Makoumbou e impiegando solo nel finale Nandez e Luvumbo.

Operazione Venezia

La squadra è rientrata in charter nella notte da Cosenza e avrà due giorni per rifiatare. Lunedì la ripresa degli allenamenti ad Asseminello per preparare la sfida dei preliminari dei playoff col Venezia che si giocherà sabato alla Domus. Non ci saranno squalificati e anche dall’infermeria ci sono buone notizie. Oltre a Capradossi e Falco, che hanno concluso anzitempo la stagione, restano da valutare solo le condizioni di Millico, costretto a saltare la trasferta di Cosenza per una contusione alla caviglia rimediata nella rifinitura. Per il resto tutti presenti, con la gara del San Vito che ha regalato minuti importanti a Rog e Kourfalidis, tornati titolari dopo tanto tempo, e a Viola, che ha giocato nel finale. Il modo migliore per preparare una gara che, naturalmente, farà pensare alla sfida di un anno fa al Penzo. Dall’altra parte non ci sarà per squalifica l’ex Ceppitelli, diffidato e ieri ammonito a Parma. (al. m.)

