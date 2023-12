Allo Scano-Bacaredda specialisti in campo contro il bullismo 

Il bullismo è in aumento anche in Sardegna. L’ultimo episodio è stato l’accoltellamento avvenuto a Capoterra da parte di un quindicenne contro un suo coetaneo fuori da scuola. L’aggressore, secondo il padre, sarebbe stato vittima di bullismo. Il fenomeno non risparmia Monserrato. Fatti gravi non se ne sono registrati da un bel po’, ma il bullismo psicologico, come le pesanti e quotidiane prese in giro, non mancano, anche se la maggior parte degli adolescenti non denuncia. In città periodicamente vengono organizzate iniziative di sensibilizzazione. Stamane, all’Istituto scolastico Scano-Bacaredda c'è un convegno dal titolo “La Scuola e i giovani contro la violenza”, organizzato dalla vice preside Susanna Casella e dal centro addestramento Soft Control di Francesco Pandolfi, nel quale sarà spiegato il fenomeno ai ragazzi del primo biennio. sarà presentata la campagna nazionale contro bullismo e cyberbullismo attraverso il libretto "La mia difesa personale è una truffa?" con il patrocinio della Regione e del Comune.

Parteciperanno, tra gli altri, anche il sindaco Tomaso Locci, le assessore alla Pubblica istruzione Fabiana Boscu e alla Cultura Emanuela Stara e l’avvocata Solange Pes. (ste. la.)

