Allo chef Senis il plauso del Gambero Rosso 

Prestigioso riconoscimento per lo chef sangavinese Daniele Senis, 29 anni, che un anno e mezzo fa ha aperto a Miami il ristorante “Sardomare”, inserito dal Gambero Rosso, la casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide, nella top 20 degli italian restaurants di tutta la Florida, assegnandogli due forchette.

Senis si dichiara felice: «Questo premio riconosce il valore dei nostri piatti che si ispirano alla tradizione sarda. Per la premiazione erano presenti con me i miei genitori, Giorgio e Vitalia Indeo, e mio fratello Andrea, che da anni vive e lavora a Miami. Il mio ristorante è l’unico sardo inserito in questa guida. Ho organizzato diverse manifestazioni per far conoscere agli americani la nostra cucina, la nostra cultura e le nostre tradizioni».

Senis ha debuttato in cucina all’età di soli 14 anni ad Alghero, dove ha frequentato la scuola alberghiera: «Un percorso fatto con tanti sacrifici perché un ragazzino a quell’età ha la voglia di uscire con gli amici, di andare a ballare, di fare festa». Il suo sogno è aprire un ristorante a New York.

RIPRODUZIONE RISERVATA