All’Italia-Sardegna il fuoriclasse Ogier  

A mezzanotte si sono chiuse le iscrizioni al 20º Rally Italia Sardegna e, in attesa di conoscere l’elenco iscritti alla data tricolore del Campionato del Mondo Wrc, è già stata ufficializzata una delle presenze più attese, quella del francese Sebastien Ogier.

Il driver 8 volte iridato impreziosisce l’edizione del ventennale della gara organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna e non può che entusiasmare gli amanti dei motori, visto che il campionissimo transalpino nelle ultime stagioni ha scelto di avere un impegno parziale nel Mondiale e, dunque, la sua presenza non è mai scontata. Ogier, inoltre, detiene il record di successi al Ris, ben 4 (2013, 2014, 2015 e 2021), primato condiviso col connazionale Loeb (2005, 2006, 2008, 2011), e questa potrebbe essere una ghiotta occasione per staccarlo. Giunto alla sua 15ª presenza all’Italia Sardegna, la prima nel 2008 su Citroën C2 S1600, il pilota del Toyota Gazoo Racing Team correrà in terra sarda al volante della Yaris Rally1, con cui ha già trionfato in Messico a marzo, navigato da Vincent Landais, che vanta 6 presenze al Ris alle note di Pierre-Louis Loubet. L’ultima volta che si presentò in Sardegna, nel 2021, fu proprio Ogier a salire sul gradino più alto del podio al Molo Brin. E, quest’anno, dal primo a 4 giugno, la base sarà di nuovo Olbia…

