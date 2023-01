All’Isolotto attraccano i turisti 

All’Isolotto i turisti potranno attraccare e bere qualcosa godendo di un paesaggio da sogno. La ditta East Coast Sardinia Excursion ha ottenuto le autorizzazioni per realizzare nello scoglio simbolo d’Ogliastra piccole opere nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Verranno realizzati un pontile d’attracco amovibile e un corridoio per natanti oltre la manutenzione straordinaria di un fabbricato già esistente che verrà destinato a punto di appoggio per i turisti e gli avventori.

Ecologiche

L’installazione delle opere amovibili avrà una durata massima di 180 giorni all’anno e non potrà trasformare il contesto paesaggistico. Nulla di quello che è l’originale disegno di madre natura verrà intaccato, anche il cartello di avviso del transito e divieto dovrà necessariamente essere ancorato al pontile e non alle rocce dell’isolotto. La passerella pedonale e il parapetto potranno essere ancorati stabilmente alla roccia ma si potranno prevedere degli ancoraggi che potranno essere rimossi, solo nella parte terminale opposta al pontile. Anche nelle altre opere stagionali non dovranno essere fissate al suolo.

Particolare attenzione verrà riservata anche ai materiali che verranno utilizzati, il pontile sarà rivestito nella parte pedonale da un tavolato in legno. Tutti i manufatti a fine stagione dovranno essere rimossi.

Novità