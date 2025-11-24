Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino romano dop. Si parlerà dell’impatto dei dazi americani sull’export della Sardegna, del nuovo disciplinare del formaggio e di intelligenza artificiale nel processo produttivo.
Radiolina.
25 novembre 2025 alle 00:18
All’Isola delle imprese il Pecorino romano
