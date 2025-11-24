VaiOnline
Radiolina.
25 novembre 2025 alle 00:18

All’Isola delle imprese il Pecorino romano  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino romano dop. Si parlerà dell’impatto dei dazi americani sull’export della Sardegna, del nuovo disciplinare del formaggio e di intelligenza artificiale nel processo produttivo.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
Manifestazione non una di meno Roma 22 novembre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI
25 Novembre

«Su Valentina parole come pietre»

Condanna unanime per il post dell’ex senatore D’Anna sul caso Pitzalis 
Regione

I parlamentari snobbano la Statutaria

Solo in sette hanno partecipato alla commissione speciale convocata da Comandini 
La guerra

Usa, Ue e Kiev correggono il piano

Nuova bozza ridotta a 19 articoli, ma si aspetta l’approvazione di Trump 