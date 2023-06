All’Island X Prix ci sarà anche Loeb 

La notizia è piombata in Sardegna anticipando di qualche ora la presentazione, stamattina all’assessorato regionale al Turismo. Il fuoriclasse dei rally, il francese Sebastien Loeb, nove titoli mondiali (consecutivi) in bacheca, sarà uno dei due piloti dell’Abt Cupra durante l’Island X Prix. La tappa italiana del mondiale dei Suv elettrici, l’Extreme E, si disputerà all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada per il terzo anno consecutivo e, come nel 2022, ospiterà due gare, sabato 8 e domenica 9 luglio. Ieri, come accaduto nei giorni precedenti a Iglesias e Carbonia, un modello delle fantascientifiche auto che prendono parte a questo campionato, è stato esposto a Cagliari, in piazza Garibaldi.

Al di là della competizione, che vedrà dieci team in lizza con due piloti (un uomo e una donna), i cui tempi in prova si sommano per il risultato finale, anche quest’anno i riflettori saranno puntati sulle emergenze ambientali dovute ai cambiamenti climatici che fanno da sfondo al campionato. Se negli ultimi due anni nel mirino c’erano gli incendi, quest’anno l’attenzione del Legacy program sarà rivolta a un altro aspetto.

Quella di Teulada è la terza tappa della stagione, dopo quelle in Arabia Saudita e Scozia e si svolge su un impegnativo tracciato (misto terra-sabbia-roccia) di circa tre chilometri. Attesissimo il Team di Nico Rosberg, Rosberg X Racing, che ha vinto due dei tre Island X Prix disputati finora. In lizza anche McLaren, Acciona Sainz, X44 di Lewis Hamilton, Abt Cupra, Carl Cox Motorsport, Jenson Button JbXe e Andretti con piloti di altissimo livello. ( c.a.m. )

