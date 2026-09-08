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Champions League.
09 settembre 2026 alle 00:33

All’Inter stavolta non riesce la rimonta 

Non basta il gol di Carlos Augusto, i nerazzurri sconfitti dal Real Madrid di Mourinho 

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Real Madrid 2

Inter 1

Real Madrid (4-3-3) : Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Alexander-Arnold (34' st Tchouameni), Valverde, Bellingham; Diaz (34' st Diomandé), Mbappé (48' st Carlos Espi), Vinicius (42' st Carreras). In panchina Lunin, Sergio Mestre, Endrick, Rudiger, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Mario Rivas. All. Mourinho.

Inter (3-5-2) : J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella (15' st Sucic), Calhanoglu (15' st Zielinski), Jones, Carlos Augusto (38' st Mkhitaryan); Thuram (15' st Bonny), Lautaro. In panchina Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Luis Henrique, Akanji, Esposito. All. Chivu.

Arbitro : Oliver (Inghilterra).

Reti : nel pt 14' Mbappé, 23' Valverde; nel st 32' Carlos Augusto.

Madrid. Una serata amara quella dell'Inter al Bernabeu. Il Real Madrid vince 2-1 ma l'Inter per lunghi tratti ha tenuto il pallino del gioco, costruito occasioni da gol salvo pagare a carissimo prezzo due errori grossolani di difesa e portiere. Al 14' sbagliano Jones-Bisseck e segna Mbappé, al 23' eccesso di superbia di Martinez e Valverde raddoppia. Nella ripresa Carlos Augusto accorcia ma non basta. C'è rammarico, perché l'Inter si è fatta male da sola nell'afa del Bernabeu. «La Champions è bastarda» aveva detto Chivu alla vigilia. Ma certe leggerezze quando di fronte c'è il Real Madrid, non sono concesse.

Il match

Inizio di grande personalità dell'Inter tanto che il primo tiro in porta arriva dopo appena 3' con il tentativo di Thuram che raccoglie palla e calcia con forza ma Courtois fa buona guarda. Al 13' altra conclusione dalla distanza di Lautaro, ma il tiro è troppo centrale. Ma al Real delle stelle non puoi concedere nulla. Così al primo errore di Curtis Jones e Bisseck, ne approfitta Mbappé che va a colpo sicuro e batte Martinez. Doccia fredda per gli ospiti ma i nerazzurri non si demoralizzano. Reagiscono. Ma incredibilmente al 24' arriva il raddoppio del Real ed è frutto di una clamorosa leggerezza di Martinez. Il portiere nerazzurro tenta il dribling su Valverde. Una decisione assurda che nulla a che fare con la personalità. È un gesto di superbia che viene pagato carissimo perché Valverde non si fa ingannare, ruba palle e segna. Questa volta non è facile reagire ma l'Inter vuole comunque provarci.

L'Inter continua a farsi avanti, a costruire occasioni ma senza riuscire a segnare. Non avendo nulla da perdere, gioca all'attacco. L'occasione più limpida però, al 14' della ripresa, è per i padroni di casa: Bellingham perde il tempo e favorisce il riposizionamento di Martinez che respinge con un piede. Seconda parata fondamentale del portiere spagnolo. Ancora Inter e altro tentativo, questa volta di Bastoni e Courtois si distende in tuffo.

I nerazzurri non mollano, il Real spreca, il Bernabeu fischia. Al 32' Lautaro mette in mezzo per Carlos Augusto che di prima riesce ad accorciare le distanze. Mbappé viene beccato dal pubblico. Allo scadere l'Inter sfiora il pari con Mkhitaryan e Lautaro. Ma il risultato non cambia. E il cammino in Champions inizia con una sconfitta.

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