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Capoterra.
21 luglio 2026 alle 00:15

All’ingresso della città scritte razziste contro i musulmani 

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Sono comparse all’ingresso di Capoterra, tra l’officina Serreli e l’Eurospin e in via Del Popolo, a pochi metri dal consorzio. Due frasi che incitano con chiarezza all’odio nei confronti dei musulmani, proprio a breve distanza da alcune abitazioni nelle quali vivono famiglie tunisine e pakistane.

Difficile per ora risalire agli autori, ma il gesto ha già indignato parecchi residenti che ora ne chiedono la cancellazione. Il sindaco Beniamino Garau ricorda come in città non ci siano mai stati episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri che hanno fatto di Capoterra la propria casa: «Ci sono famiglie di fede musulmana perfettamente integrate nella nostra comunità, quindi non credo che chi ha imbrattato i muri abbia piena coscienza di quello che ha fatto», sottolinea il primo cittadino, «credo si tratti del gesto stupido di qualche ragazzino. Qui, dove vivono da anni numerose famiglie di fede musulmana e sono presenti strutture che ospitano persone rifugiate, non si sono mai verificati episodi di razzismo. Tuttavia è bene non abbassare mai la guardia».

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