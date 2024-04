All’ingresso della base militare il rudere di un chioschetto 

Al chilometro 69,500 della strada statale sulcitana, all’ingresso della base militare di Teulada, c’è quel che resta di un’attività commerciale inattiva da anni. All’interno di una proprietà privata c’era un piccolo chiosco che ospitava una panineria serale che aveva come clienti, in particolare, gli uomini con le stellette che si addestravano nel poligono di Teulada. Sino a quando le esercitazioni militari si sono susseguite con grande regolarità, l’attività commerciale ha lavorato bene grazie ai tanti militari inviati in missione in Sardegna.

In conseguenza della riduzione delle esercitazioni, quindi delle presenze di soldati, da anni il chiosco ha cessato di funzionare. Ma sono rimasti, ben visibili, i resti della costruzione precaria; un rudere che, con il passare del tempo, mostra sempre più i segni del degrado e della manca cura. L’ex struttura è sul bordo della 195 competenza dell’Anas, all’interno del territorio comunale di Teulada.

C’è da capire chi dovrebbe intervenire per eliminare un rudere che non ha più alcune ragion d’essere: a eliminare quei ferri arrugginiti e quelle tende al vento deve essere l’Anas, l’Esercito o il Comune di Teulada? In attesa di una risposta quel rudere resta ancora lì a fare, si fa per dire, bella mostra di sé.

