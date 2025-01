«All’inferno per poi finire a Gjader»  

Barba lunga e incolta, occhi fissi su un punto che non esiste. La postura e lo sguardo esprimono stanchezza, disperazione, rassegnazione. Hassan (il nome è di fantasia) ha più o meno trent’anni e continua a ripetere, dondolandosi: «Non avrei mai rischiato la vita e accumulato debiti se avessi saputo che mi sarei ritrovato in Albania». È uno dei 43 migranti che si trovano nel centro di Gjader, in Albania. È egiziano, faceva il falegname a Mansura ma con quello che guadagnava non riusciva a mantenere la famiglia e così alcuni mesi fa ha deciso partire, lasciando la moglie e i figli, per cercare un futuro migliore in Libia. Ma ha trovato violenza e sfruttamento. Appena arrivato è stato fermato da una milizia locale che, non avendo ricevuto il pagamento richiesto per il passaggio in Libia, lo ha preso in custodia. È stato trasferito in un magazzino al confine con la Tunisia, a Zwara, dove è stato rinchiuso con altri migranti in condizioni disumane, «costretto a dormire a terra tra insetti e sporcizia». Qui i miliziani gli hanno chiesto di fornire un contatto della sua famiglia in Egitto per chiedere un riscatto, fissando il prezzo della sua liberazione in base alla nazionalità, secondo un vero listino del traffico di esseri umani. Hassan è stato torturato per indurre la famiglia a pagare cinquemila dinari libici (circa mille euro) per ottenere la libertà. Ma una volta fuori, la sua condizione non è migliorata. Nascosto a Zwara per due mesi, si è reso conto che per un migrante in Libia non esistevano alternative sicure: lavorare per un cittadino libico senza alcuna garanzia di pagamento o affidarsi ai trafficanti per traversare il Mediterraneo. Hassan ha scelto la seconda opzione. Per pagare il viaggio si è indebitato fino al collo: 25mila dinari libici, cinquemila euro. È salito su un’imbarcazione con altre 48 persone ma a metà viaggio sono stati stata intercettati dalla guardia costiera italiana. I passeggeri senza documenti, lui e altri sei, sono stati portati in Albania, a Shingiin, dove sono rimasti un giorno senza dormire. «Solo il giorno dopo, le autorità ci hanno spiegato la procedura». A Gjader i migranti hanno a disposizione due telefonini per le chiamate internazionali e tre che possono chiamare online con Telegram e Whatsapp. Hassan ha parlato con la sua famiglia per pochissimo tempo: «Siamo in tanti e tutti vogliono parlare con i loro cari».

RIPRODUZIONE RISERVATA