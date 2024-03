All’inferno e ritorno: l’Olbia a Fermo si salva al 95’ 

Fermana 2

Fermana (4-4-1-1) : Furlanetto; Eleuteri (46’ st Condello), Fort, Santi, Carosso; Malaccari (30’ st Heinz), Scorza (19’ st Gianelli), Misuraca, Petrungaro; Giovinco (30’ st Petrelli); Sorrentino (30’ st Marcandella). In panchina Borghetto, Mancini, Pistolesi, Bonfigli, De Santis, Granatelli, Niang, Locanto. Allenatore Protti.

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda (12’ st Fabbri, 46’ st Scapin), Bellodi, Palomba, Mordini; Dessena (33’ st Gennari), La Rosa, Mameli (12’ st Guidotti); Ragatzu, Bianchimano, Catania. In panchina Van der Want, Zallu, Incerti, Scaringi, Di Nunzio, Ricceri, Di Marcello. Allenatore Gaburro.

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Reti : 13’ pt Sorrentino, 18’ pt Ragatzu, 15’ st Giovinco (r), 50’ st La Rosa.

Note : ammoniti Scorza, Carosso (G), Arboleda e Mordini (O). Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 1240.

Fermo. L’Olbia tocca il fondo e risale. Sotto 1-2 a Fermo, e scavalcata dalla Fermana al penultimo posto, la squadra di Marco Gaburro pesca il jolly in extremis pareggiando con La Rosa allo scadere della sfida tra cenerentole. Il 2-2 del “Recchioni” evita il crollo ai bianchi, che a 9 giornate dalla fine del campionato di Serie C restano a +2 sui marchigiani guadagnando un punto playout.

Primo squillo al 7’: Rinaldi sventa su Petrungaro e Giovinco fallisce il tap-in. Poi la Fermana passa con Sorrentino (13’). Il vantaggio dei padroni di casa però dura un amen, perché 5’ dopo Ragatzu pareggia su punizione. La Fermana tenta il colpo dalla bandierina con Giovinco ma Rinaldi non si fa sorprendere (23’), mentre dall’altra parte Bianchimano manca il raddoppio per i galluresi (40’). Prima dell’intervallo Ragatzu cerca il bis su punizione, ma non ha fortuna.

Occasione per i bianchi nella ripresa con Dessena, disinnescato da Furlanetto. Peccato che prima del quarto d’ora l’ex del Cagliari fermi in area fallosamente Giovinco mandandolo sul dischetto per il 2-1 della Fermana. Quando Gennari si divora il pareggio (38’) partono i titoli di coda dell’ennesima sconfitta dell’Olbia. Fino alla zampata di La Rosa, che al 95’ sigla il 2-2 evitando il baratro alla sua squadra.

