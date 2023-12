«All’incrocio di via Matteotti serve un semaforo intelligente» 

Finalmente sono stati ripristinati i semafori dell’incrocio tra le vie Matteotti, Iglesias e Marabini a Guspini. Sostituite le lanterne e il sistema di controllo. Da alcune settimane i semafori, posti nel quadrivio, erano spenti e il vice sindaco Marcello Serru ha seguito di persona la procedura per la riparazione.

I residenti e molte persone che giornalmente transitano nella strada statale pur felici per il ripristino dell’impianto luci auspicano l’applicazione di un moderno impianto di regolazione veicolare, sia nell’incrocio appena restaurato che in quello, nella medesima strada a poco più di cento metri di distanza, in prossimità delle scuole elementari Deledda. Nell’edificio scolastico e nelle abitazioni adiacenti, in qualsiasi stagione, le finestre devono essere tenute chiuse per ridurre gli effetti del transito continuo dei mezzi. «Serve un impianto semaforico intelligente, innovativo, che in molte zone sono già esistenti – dice Giovanni Tanda, rappresentante di commercio guspinese –. Con i semafori intelligenti il flusso veicolare viene regolato attraverso l’impiego di tecnologie moderne che raccolgono informazioni da dispositivi e sensori posti nelle strade. Con l’efficienza, all’insegna del risparmio e della diminuzione di fumi, le file di veicoli fermi dal rosso del semaforo diminuiscono e si migliora la scorrevolezza della viabilità negli incroci».

