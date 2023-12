All’improvviso il colore si fece luce Le molte anime di Antonio Corriga 

«Que no quiero verla!» Un verso di Federico Garcia Lorca, dal “Llanto por Ignacio Sanchez Mejias”, sopra la firma, e un torero esanime nell’olio su tela realizzato nel 1969. Un soggetto dolente, tra i più festosi mazzi di fiori e le austere atmosfere dei riti religiosi che raccontano all’Exmà di Cagliari, in via San Lucifero 71, sino al 31 dicembre, le molte anime di Antonio Corriga. Festeggiato a 100 anni dalla nascita da un’esposizione curata dalla figlia Sabina e da Antonello Carboni. Si intitola “La luce del colore”, questa selezione che mette in risalto i legami affettivi di un pittore che tratteggiava i volti degli amici nelle sue ampie composizioni. Inaugurata il 2 dicembre con la musica, le interviste e le letture poetiche di Ambra Pintore accompagnata dalla chitarra di Fabrizio Lai, la retrospettiva allestita con il contributo della Fondazione Sardegna e dell’Associazione Culturale Antonio Corriga, condensa un percorso creativo sempre curioso delle sperimentazioni.

L’artista

Questa non è una mostra, dichiarano i curatori, ma una «raccolta di ricordi». I figli piccoli ritratti con tenerezza, le fattezze dei compagni, degli allievi, dei colleghi. I mazzi di rose e le ceste di frutta fronteggiano le processioni, le cavalcate, la tumultuosa Ardia, la rullante Sartiglia. Pittore, ceramista, incisore, Antonio Corriga è nato a Atzara nel 1923, ha frequentato l’Istituto d’Arte di Sassari, diretto allora da Filippo Figari (tra i professori Stanis Dessy) e il Magistero, Istituto superiore d’Arte di Firenze. Nel secondo dopoguerra aprì a Oristano un laboratorio di ceramica e insegnò alla Scuola professionale. Fu presidente dell’I.S.O.L.A ,in sinergia con Mauro Manca e Ubaldo Badas, e aprì i Centri Pilota che nutrirono e istruirono non pochi talenti. Lavorò a Oliena, Fonni, Nuoro, Arborea, Gavoi. A Cagliari realizzò, sua ultima fatica, la celestiale Pala d’altare per la basilica di Bonaria. Ma non dimenticò mai Atzara e i costumbristi spagnoli che l’amarono, tanto da aprirvi nel 2000 la Pinacoteca Antonio Ortiz Echague.

Da vedere

All’Exmà, circa 50 opere, alcune inedite, prestate dai collezionisti. Disegni a carboncino, tempere, manifesti, etichette per vino, bozzetti. E parecchi bellissimi vasi degli anni ‘50 con decori e fogge di notevole qualità. Sulle pareti, dipinti di grandi dimensioni che raffigurano i pastori, i pescatori, i contadini di un mondo per niente estraneo a un autore, impegnato politicamente nel partito socialista, che mai si volle chiudere dentro una “campana di vetro”. In Sardegna, disse a Paolo Pillonca, non c’è solo il ballo tondo, il canto a tenore e le launeddas. C’è il dramma dell’isolamento, la precarietà, i tormenti dei minatori. Su ogni lavoro, il colore che illumina i cavalli e i girasoli, un colore ben dosato e mai enfatico che talvolta si abbrunisce o viene sostituito dal nero del carboncino. Nel catalogo corredato dai testi di Giacomo Spissu, Sabina Corriga e Antonello Carboni, scorrono le immagini di una rassegna che intende restituire con sentimento la calda personalità dell’artista scomparso nel 2011.

