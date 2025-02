All’Iglesias vittoria e quinto posto 

Iglesias 1

Calangianus 0

Iglesias (4-2-3-1) : Riccio, Braylli, Pitzalis (36’ st Restivo), Giorgetti, Mechetti, E. Piras, Illario, Crivellaro, Cancilieri (19’ st Fenu), Alvarenga, Mastropietro (33’ st Marcon). In panchina Idrissi, A. Piras, Diabaka, Mancini, Chessa. Allenatore Murru.

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Putzu, Secci (30’ st Bamba), Perez (30’ st Serra), Asara, Dombrovoski, La Valle (42’ st Marrazzo), Demurtas, Saiu (39’ st Mamia), Sambiagio, Tusacciu (7’ st Casula). In panchina Inzania, Delogu, Nieddu, Giorgi. Allenatore Marini.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Rete : 36’ pt Mastropietro.

Note : ammoniti La Valle, Congiunti, Asara, Fenu, Crivellaro. Recupero 2’ pt - 6’ st. Spettatori 110.

Iglesias. Va per ora all’Iglesias il quinto posto in classifica grazie al successo conquistato nel recupero della quinta di ritorno con il Calangianus. Vittoria netta, pur risicata, frutto di un primo tempo sontuoso dei locali che con un pressing altissimo e il gioco sulle fasce (migliore in campo Alvarenga) ha letteralmente annichilito gli avversari.

Più volte lo stesso Alvarenga (per lui anche una traversa su punizione), Giorgetti (2 volte) e Cancilieri vanno vicini al vantaggio, colto al 36’ da Mastropietro dopo una palla rubata. Ritmi più bassi nella ripresa e Calangianus più propositivo ma l’unico tiro in porta è di Secci da fuori e Riccio respinge.

