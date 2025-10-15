VaiOnline
Al Monteponi.
All’Iglesias basta un tempo 

Ferrini Cagliari sconfitta nell’andata dei quarti di finale 

Iglesias 2

Ferrini Cagliari 0

Iglesias (4-4-2) : Slavica, Di Stefano, Crivellaro, Fidanza, Mechetti, Mancini, Piras, Abbruzzi, Frau (39’ st Capellino), Cancilieri (18’ st Pintus), Salvi Costa (43’ st Corrias). In panchina Riccio, Arzu, Tiddia, Daga, Sanna. Allenatore Murru.

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Arrus, Manca (5’ st Corda), Corona, Vitale, Mudu, Lecca (1’ st Floris), Rinino (5’ st Zedda), Mate (26’ st Argiolas), Fanni, Podda (18’ st Vinci), Piras. In panchina Celli, Simongini, Boi, Capitta. Allenatore Manunza.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 3’ Frau, 12’ Crivellaro.

Note : ammoniti Piras, Corona, Mudu, Mechetti, mister Murru, Fidanza. Spettatori 80.

Iglesias. È dell’Iglesias il primo round dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza: grazie soprattutto a un primo tempo sfavillante i minerari battono 2-0 la Ferrini e gettano una serie ipoteca sul passaggio del turno, vendicando anche lo scialbo 0-0 della terza giornata di campionato contro gli stessi cagliaritani.

La gara

Complici turnover e squalifiche i due tecnici cambiano tanto puntando, soprattutto, sulla freschezza e sulla voglia dei giovani di mettersi in mostra. L’Iglesias parto a razzo con un pressing altissimo e grande dinamismo: già al 3’ cross dalla sinistra di Di Stefano, da destra sponda volante con la testa di Crivellaro per l’accorrente Frau che in area piccola gonfia la rete con un piattone al volo di destro.

Il raddoppio arriva al 12’: azione corale che porta Cancilieri al tiro dalla sinistra dell’area, respinta corta di Arrus e Crivellaro, appostato sul palo lungo, deve solo ribadire in rete. Manunza striglia più volte i suoi ma la reazione dei cagliaritani è ben contenuta dalla retroguardia iglesiente. Al 35’ destro a lato di Cancilieri da buona posizione.

Secondo tempo

Nella ripresa, anche grazie ai cambi, la Ferrini è più brillante: all’8’ gran riflesso di Slavica sul tap-in ravvicinato di Floris e altra ottima respinta sul corner calciato direttamente in porta ancora da Floris. Poco prima era stato Abbruzzi in due occasioni a minacciare la porta avversaria. Al 22’ il portiere ospite compie un miracolo sul tiro da due passi di Salvi Costa mentre sul successivo corner Di Stefano si divora un facile 3-0. Per l’Iglesias ci prova anche Pintus ma Arrus sventa con un buon riflesso. È la Ferrini a chiudere in attacco: al 28’ Slavica para il tiro di Vinci mentre Floris (39’) si mangia le mani per un colpo di testa in tuffo da distanza ravvicinata con il quale non centra la porta mandando di poco alto.

