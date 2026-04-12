All’iglesias basta un gol di salvi costa per mettere nei guai il Santa Teresa 

Iglesias 1

Santa Teresa 0

Iglesias (3-5-2): R. Daga I, Leroux, Arzu (3’ st Crivellaro), Di Stefano, Fidanza, Abbruzzi (13’ st Tiddia), Alvarenga, Frau, Salvi Costa (40’ st Erbini), E. Piras, Capellino. In panchina Slavica, R. Daga II, Cancilieri, A. Piras, Piga, Mancini. Allenatore Ibba.

Santa Teresa Gallura (4-4-2) : Pedelacq, Dias Braga, Secci (17’ st Traorè), Gavagni (23’ st Djedje), Moussa, Nunes Correia, De Oliveira, Carlander (13’ st Svarups, Laurent (21’ st Minnelli), Saiu (28’ st Siamparelli), Ziani. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete: 23’ st Salvi Costa.

Note : ammoniti Nunes Correia, Abbruzzi, Carlander, E. Piras, Crivellaro. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 160.

Iglesias. Con una rete di Salvi Costa nella ripresa un’Iglesias che non ha più nulla da chiedere al campionato (se non pareggiare il quinto posto dell’annata scorsa che non valse i playoff) torna alla vittoria, battendo e inguaiando il Santa Teresa, pienamente invischiato nella lotta salvezza. Geometrie e bel gioco latitano allo stadio Monteponi dove il primo tempo si chiude senza tiri nello specchio di porta a parte uno debole di Salvi Costa (12’) parato facilmente da Pedelacq. Il gol vittoria arriva al 23’ della ripresa: corner dalla sinistra di Alvarenga con palla in area piccola dove si scatena un batti e ribatti risolto con un tap-in sottomisura di Salvi Costa. I galluresi appaiono poco reattivi e poco brillanti e non arrivano mai ad impensierire Daga mentre, pur in maniera un po’ confusionaria, l’Iglesias minaccia la porta avversaria con maggior determinazione: al 41’ della ripresa una testata di Crivellaro su corner viene respinta a fatica da Pedelacq). L’unica chiara occasione per gli ospiti capita nei piedi di Siamparelli allo scadere: stop e tiro da centro area ma palla di poco alta per la disperazione dei tifosi in tribuna. Negli spogliatoi mister Levacovich è amareggiato: «Purtroppo sta diventando un pessimo trend, siamo sempre troppo remissivi e così di certo non ci si salva».

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