Allievi americani alla scoperta delle antiche architetture locali 

Nella vecchia chiesa catalano-aragonese di “Campusantu vetzu” a Orani procedono con entusiasmo i lavori di ricerca intrapresi dall’University of Notre Dame, con sede nello stato dell’Indiana e a Roma. Cinque studenti del master in restauro provenienti da Cuba, El Salvador e Stati Uniti analizzano materiali utilizzati nel sito, tecniche di costruzione e risorse locali e quale uso sia possibile oggi. Spiega il docente Paolo Vitti: «Stiamo lavorando per riscoprire i saperi che fino al 1920 hanno costituito la base per fare buona architettura. Si imparava dall’esperienza, la nostra scuola si basa su questo. Le conoscenze che apprenderemo qui (è il primo sito che stiamo studiando) cercheremo di portarle nell’architettura contemporanea in modo sostenibile, come si faceva un tempo. Questo ci aiuta a capire come conservare al meglio questi luoghi perché impariamo i sistemi costruttivi. I materiali impiegati per la costruzione provenivano dai dintorni e consentivano di dare un’impronta identitaria. Oggi non è più così. Ci vorrebbe un ripensamento e un lavoro di sensibilizzazione culturale. Nel nord Europa si sta già facendo». Nei giorni scorsi il team dell’università di Cagliari, composto dalla docente Giuseppina Vacca e due tecnici, si è occupato dei rilievi fornendo una planimetria tridimensionale della chiesa. I lavori dureranno due settimane, i risultati saranno presentati a Roma il 15 dicembre. (g. pit.)

