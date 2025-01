Allieve del Fermi regine della matematica 

Le alunne del liceo Fermi sono le prime classificate in Sardegna per i campionati di matematica di Cesenatico. Il 24 gennaio si è svolta a Cagliari la gara a squadre femminile, e il risultato per il liceo nuorese è stato più che soddisfacente. Carla Carboni, Martina Carrus, Letizia Derosas, Luisa Dui, Alessandra Francesca Monne, Alessandra Pintor, Federica Siddu, Matilde Casu, Maria Cosseddu appartenenti a varie classi, accompagnate dalle docenti Elisa Costeri e Angela Maria Mele, si sono posizionate tra le migliori sei squadre del girone nazionale e andranno a Cesenatico per le finali nazionali dall’8 all’11 maggio. Il progetto è coordinato dal docente Salvatore Maria Marciante con il supporto dei colleghi Fabio Manca, Giovanni Carboni e Graziella Cavada. «Esprimiamo grande orgoglio per il risultato raggiunto - afferma la dirigente Mariantonietta Ferrante -. Le nostre studentesse hanno dimostrato impegno, passione e spirito di squadra, rappresentando al meglio l’istituto e l’intera provincia di Nuoro. A loro un grosso in bocca al lupo per la finale di Cesenatico». Gli alunni del liceo Fermi si confermano, ancora una volta, delle eccellenze e continuano a raccogliere grossi risultati a livello regionale e nazionale.

