all’historic lathi decimi DIANA-FRESU  

Buone nuove dalla Finlandia, dove il 15 e il 16 agosto due equipaggi portacolori della Sardegna si sono classificati in Top10 a Lahti. Al 23º Historic Lahti Rally, uno dei rally storici più quotati d’Europa e del mondo (141 km di sterrato), è arrivato il 10º posto assoluto, 5º nel 3º Raggruppamento e 4º nella classe 3b di Paolo Diana e Francesco Fresu, in gara su Fiat 131 Abarth. Il pilota sammarinese, dal 2020 uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, organizzato da Rassinaby Racing e valido per il Campionato Italiano Rally Terra (25-27 settembre), ha corso in coppia con Fresu, preparato navigatore berchiddese, proprio per promuovere la gara sarda e tricolore e l’intera Sardegna, un obiettivo che in questi giorni ha portato in Finlandia una delegazione del Rally del Vermentino.

Al Future Sm Ralli 2025, round del Campionato Finlandese, 103 km di speciali su terra, gli azzurri di Aci Team Italia, Valentino Ledda e Danilo Fappani, su Renault Clio Rally3 preparata da Tgs Worldwide, hannio chiuso noni assoluti e quinti di classe Sm2 nel rally moderno. Un’altra prestazione positiva per il diciottenne di Burgos, astro nascente del motorsport che rispetto alle gare su ghiaccio e neve, ha cambiato passo su terra e asfalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA