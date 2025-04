All’Exmà il festival dell’architettura a portata di tutti 

Raccontare a un pubblico ampio l'architettura in continua trasformazione, influenzata dalle sfide ambientali, dalle innovazioni tecnologiche e dalla necessità di ripensare gli spazi in cui si vive. È lo scopo di Metamorphosis, il festival in programma da oggi a domenica negli spazi dell'Exma, in via San Lucifero e, quasi in contemporanea, a Bari, Arte Sella in Trentino e alla Milano Design Week. Poi NewYork, Tirana, Copenaghen, Santo Domingo e Arcosanti, in Arizona.

“Futuri in dialogo. Idee, scelte e visioni per scenari sostenibili e innovativi” è il titolo dell’evento. «L'obiettivo non è quello di parlare agli architetti, ma a un pubblico più ampio. I contenuti scientifici sono diversi, ancora di più quelli divulgativi: abbiamo davanti sfide che devono essere affrontate da diversi punti di vista, con consapevolezza», spiegano Benedetta Medas e Chiara Sonzogni, dell'associazione Green Hub, tra le curatrici dell'evento.

La scelta di Cagliari come tappa di partenza del festival non è un caso: «Una città al centro del Mediterraneo, un territorio costiero», sottolineano, «un luogo significativo per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Ed è importante iniziare a ragionare di nuove architetture anche al di là dei luoghi tradizionalmente riconosciuti come culle dell'architettura stessa: sono numerosi gli ospiti internazionali che hanno voluto essere presenti fisicamente proprio per questo motivo: tra gli altri, Pedro Bandeira, che sarà il curatore del padiglione del Portogallo alla prossima Biennale di Venezia, in programma tra poco più di un mese».

«Entriamo in una rete che arriverà a New York, Copenaghen, Londra, Tirana, Santo Domingo», evidenzia l'assessore alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale Matteo Lecis Cocco Ortu. «Si tratta di relazioni importanti, con al centro una serie di attività per ragionare su città e contemporaneità, sull'importanza delle politiche per recuperare e rivitalizzare luoghi e spazi».

RIPRODUZIONE RISERVATA