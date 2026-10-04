All’Exma c’è il “Vestival!” Dal 7 riecco Tuttestorie, la fantasia apre l’armadio 

La fantasia apre l’armadio: da mercoledì 7 ottobre a domenica 11 settantotto fra ospiti italiani e internazionali indagheranno il tema del “vestire” negli spazi dell’Exma di Cagliari - e da ieri al 12 ottobre in altri comuni dell’Isola – per il 21° Festival Tuttestorie di letteratura per ragazze e ragazzi. “Vestival! Racconti, visioni e libri da mettersi addosso” vede un intenso programma di incontri, laboratori, installazioni, performance e podcast per un pubblico di ogni età purché interessato all’illustrazione, alla letteratura per l’infanzia, alla poesia, all’arte.

Autori

L’esplorazione fra parole e immagini del tema dei vestiti (e di tutto ciò che rappresentano con il loro valore simbolico e narrativo) decolla quindi dopodomani con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini – presente anche con la sua ultima raccolta “Rima Rimasta, che contiene molti versi scritti per il Festival Tuttestorie” – e sulle note della colonna sonora originale di Antonello Murgia, con la grafica di Ignazio Fulghesu. E con l’Armadio dell’Ufficio Poetico, curato da Emanuele Scotto e Matilde Marras, raccolta di pensieri di bambine e bambini sul tema.

Il programma

Saranno 390 appuntamenti fra incontri, laboratori, letture, narrazioni e azioni performative. Di questi trecento circa si svolgeranno a Cagliari e novanta fra istituti comprensivi e biblioteche di altri comuni dell’isola (Gonnesa, Iglesias, Quartu S.Elena, Sanluri, Villanovaforru, Villaputzu, Carbonia per lo Sbis, e Isili per il Sistema Bibliotecario Sarcidano-Barbagia di Seulo). Tre gli ospiti in arrivo dagli Stati Uniti: Abby Hanlon, affiancata da Roberta Balestrucci, nel suo primo tour italiano per festeggiare i 10 anni di “Dory Fantasmagorica”, un successo internazionale tradotto in 22 lingue, pubblicato in Italia da Terre di Mezzo; Sophie Blackall, ambasciatrice Unicef e Save the Children, vincitrice più volte della Medaglia Caldecott e del premio del New York Times per il miglior libro illustrato, al festival con le nuove storie di Stella & Marigold (Il Castoro): incontrerà l’illustratore Sergio Ruzzier in una carrellata di loro lavori in cui i vestiti (o la loro assenza) diventano il punto focale della narrazione; Trung Le Nguyen, fumettista e scrittore vietnamita-americano, autore di graphic novel che intrecciano i temi della fiaba, dell’immigrazione e dell’identità queer, al Festival Tuttestorie con il nuovo graphic novel “Angelica il Principe Orso” (Tunué) intervistato da Stefano Obino con la collaborazione dell’Accademia d’Arte di Cagliari. E poi il duo creativo belga Jacques & Lise, autori di libri pluripremiati, a Tuttestorie con “Henry”, il nuovo albo illustrato in uscita ad ottobre per Camelozampa grazie al bando Creative Europe “Reading Diversity”; la scrittrice tedesca Tamara Bach, autrice di “Via da qui” (Emons), l’olandese David Vlietstra con il romanzo “La lista di Violetta” (La Nuova Frontiera), a Cagliari grazie al sostegno dell’ambasciata e consolato del Regno dei Paesi Bassi, la strana coppia svedese di Sgraffignoni formato da Anders Sparring e Per Gustavsson, affiancati dalla traduttrice Samanta K. Milton Knowles.

Litigi di stoffa

L’illustrazione sarà al centro di incontri e laboratori. Per la prima volta al festival Felicita Sala, vincitrice della medaglia d’oro alla Society of Illustrators di New York e autrice di albi che narrano di oggetti perduti, papà distratti e viaggi tra mondi fantastici. È una storia di bambini che si fingono felicemente cani quella illustrata da Mariachiara Di Giorgio in “Un cane anch’io” (Orecchio Acerbo), mentre Giulia Ceccarani racconterà con le sue immagini in stoffa di litigi che si aggrovigliano. Anna Benotto restituirà la magia delle specie botaniche studiate da Karl Blossfedt, Lucio Schiavon porterà nelle sue immagini l’albo del nobel Jon Fosse “Lento lentissimo” (Iperborea), storia di come da una monelleria quotidiana possano nascere sentimenti intensi e contrapposti, e Sara Donati racconterà una storia di amicizia in “A e B ogni giorno insieme” (Terre di Mezzo).

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