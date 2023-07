All’ex Vetreria tre giorni di musica 

Da martedì gli spazi verdi della ex Vetreria di Pirri saranno teatro di una tre giorni di spettacoli di alto livello. La prima sera è dedicata alla tradizione con un concerto di Maria Giovanna Cherchi, cantante di Bolotana e ambasciatrice della tradizione musicale sarda nel mondo, che si esibirà accompagnata dal suo pianista e farà da conduttrice a una serata che prevede l'esibizione di giovani solisti o ensemble di grande talento tra cui Angelica Nioi e Veronica Perseo e dall’Amame Vocal Ensemble.

Mercoledì 26 èil turno della Sardica Orchestra con un ospite d'eccezione, l’americano Alan Kaplan, tra i migliori trombonisti americani, collaboratore tra gli altri di star del calibro di Marvin Gaye, Madonna, Paul McCartney, Lady Gaga. Giovedì il ritorno in Sardegna di Tonino Carotone, il cantautore spagnolo originario di Burgos, apprezzato per le sue sonorità e ritmi latini, variazioni in jazz e incursioni nei territori del rock e della canzone d'autore.

